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Meteorolojiden Aydınlılara soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Sali günü itibariyle Aydın’da sıcaklığın hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği konusunda uyardı.


11 Aralık 2016 14:35

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yapılan son değerlendirme uyarıda,”Bölgemizde halen mevsim normalleri civarında ye yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Pazar ve Pazartesi günleri artarak mevsim normallerinin üzerine haftanın ikinci yarısında derecede azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Pazartesi günü Bölgemiz Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yağmur yağışlı geçecek. Salı günü ise bölgemiz Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yağmur öğle saatlerinden itibaren Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile İzmir Manisa ve Aydın’ın kuzey ve doğusu karla karışık yağmur zamanla yüksek kesimleri kar yağışlı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren bölgemiz soğuk havanın ve poyraz fırtınasının etkisi altında kalacak.Soğuk havayla beraber beklenen poyraz fırtınasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

Beşer Çeken
 

Etiketler: Meteoroloji, yağmur


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