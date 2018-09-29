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Meteoroloji'den bir açıklama daha! Fırtınanın yönü değişti

Meteoroloji'den bir açıklama daha! Fırtınanın yönü değişti
Meteoroloji'den bir açıklama daha! Fırtınanın yönü değişti

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, fırtınanın Ege Denizi'ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin edildiğini açıkladı.

Genel Müdür Coşkun, ülkenin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen Tropik Fırtına ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalmasının beklendiğini vurgulayan Coşkun şunları dedi:

"Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de Pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise m2'ye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege denizinde açıklarda rüzgar hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir.

Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz."
 

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