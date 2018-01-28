Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı | 28 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11