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Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı | 28 Ocak 2018

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı | 28 Ocak 2018

28 Ocak 2018 09:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, zamanla parçalı az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 9

İzmir: Az bulutlu ve açık 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri hafif kar yağışlı 8

Erzurum: Çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 

 

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  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

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