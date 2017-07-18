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Meteorolojiden Çanakkale'ye gece yarısı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 02:00'de yaptığı duyuruda "Çanakkale Çevrelerinde Yerel Aşırı Yağışlara Dikkat" açıklamasında bulundu.

Meteorolojiden Çanakkaleye gece yarısı uyarısı

18 Temmuz 2017 07:49
Çanakkale'de sel felaketi - Tıkla İzle

Meteorolojiden yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi, "Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Çanakkale çevrelerinde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şu ana kadar (18.07.2017 01:50 TSİ) Bayramiç’te 154 kg/m2, Ezine’de 62 kg/m2 ve Ayvacık’ta 56 kg/m2’ye ulaşmıştır. Yağışların, bölgede gece ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam etmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 

Murat Yüksel

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