Meteorolojiden Çanakkale'ye gece yarısı uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi, "Tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Çanakkale çevrelerinde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar şu ana kadar (18.07.2017 01:50 TSİ) Bayramiç’te 154 kg/m2, Ezine’de 62 kg/m2 ve Ayvacık’ta 56 kg/m2’ye ulaşmıştır. Yağışların, bölgede gece ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam etmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Murat Yüksel