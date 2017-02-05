Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de gündüz sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı, gece sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak mevcut kar örtüsünün bulunduğu eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak görülebilecek sisle birlikte buzlanma ve don beklendiğini de belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Halil İbrahim Varlı

