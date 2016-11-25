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Meteoroloji'den don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden don uyarısı

25 Kasım 2016 08:53

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 14
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı bulutlu 18
Adana: Az bulutlu ve açık 23
Bursa: Parçalı bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Az bulutlu ve açık 14
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 6
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji, yurtta hava durumu


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