Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 14

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Bursa: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Az bulutlu ve açık 14

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 6

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16