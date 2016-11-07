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Meteorolojiden Ege'de fırtına ve yağmur uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi’nde fırtına ve yağmur uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Egede fırtına ve yağmur uyarısı

07 Kasım 2016 23:09

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte 70 kilometreyi bulacak fırtınaya karşı vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esmekte olan rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren hızını arttırarak Perşembe sabah saatlerine kadar kuvvetli (30-50 km/sa), Çarşamba gecesi ile Perşembe günü ilk saatlerde Çanakkale il geneli, Balıkesir ile İzmir'in kuzey ve batısı, Aydın'ın batısında ise saatte (50-70 km/sa) şeklinde eseceği beklenmektedir" denildi.

Perşembe gününe kadar hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği bildirilirken, perşembe gününden itibaren ise mevsim normallerine düşeceği öğrenildi. Yarın ise Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, Çarşamba gecesi kuzey kıyılarından başlayarak Perşembe günü ilk saatlere kadar bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, sağanak yağışın pazar gününe kadar kısa süreli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: Ege, fırtına ve yağmur uyarısı, Meteoroloji


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