Meteorolojiden Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.Rüzgar kuzeybatılı yönünden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.

Meteoroloji, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Zafer Demirbaş