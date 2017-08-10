Meteorolojiden Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Bingöl'de parçalı ve az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman'da az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 - 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir"denildi.

Sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan merkezin açıklamasının devamında ,"Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, vatandaşlarımızın 11.00 - 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Zafer Demirbaş