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Meteoroloji'den fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Muğla ve Isparta illeri için fırtına ve yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden fırtına ve yağış uyarısı

04 Ocak 2017 15:53

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Antalya, Muğla ve Isparta illeri için uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "Halen güney ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın perşembe sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde güneybatı yönünden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde saatte 50-70 kilometre hızla esmesi ve cumartesi günü etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle hızlı kar erimesi, baca ve doğalgaz zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Bodrum-Anamur arasında fırtına bekleniyor
Perşembe gününden itibaren rüzgarın güneybatıdan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklama, "Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 3 ila 4 metre olacak. Hava zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Görüş orta, yağış anında zayıf olacak. Fırtına, Bodrum-Antalya arasında cumartesi sabah saatlerinde; Antalya-Anamur arasında ise aynı gün akşam saatlerinde sona erecektir. Başta balıkçı ve denizciler olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Antalya, Muğla ve Isparta için yağış uyarısı
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
"Bölgemizin batısında devam eden yağışlar perşembe günü etkisini artırarak bölge genelinde kuvvetli metrekareye 20-50 kilogram yağışın düşmesi beklenmekte. Muğla geneli, Antalya'nın Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri ile Isparta'nın Eğirdir, Aksu, Yenişarbademli ve Sütçüler ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli metrekareye 51-100 kilogram düşmesi beklenmektedir. Sahil kesiminde sağanak ve gökgürültülü sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışlar, cuma günü iç kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde devam edecek ve cumartesi akşam saatlerinde etkisini azaltacaktır. Meydana gelecek yağışlarla birlikte perşembe ve cuma günleri güneybatı yönlerden esecek lodos fırtınası sebebiyle meydana gelebilecek hızlı kar erimeleri de dikkate alındığında, ulaşımda aksamalar, ani su baskını, sel, taşkın, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." 


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