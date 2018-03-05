Diğer
Kategoriler

Meteoroloji'den flaş uyarı: Kar geliyor |5 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojiden flaş uyarı: Kar geliyor |5 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

05 Mart 2018 09:35

 Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18  

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAMİNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: kar, Meteoroloji, yağış

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç