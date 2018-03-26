Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı| 26 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli 15
Trabzon: Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22