Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı| 26 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı bulutlu 24

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli 15

Trabzon: Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22