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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı| 26 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir kıyıları ile gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı| 26 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

26 Mart 2018 09:02

Yağışların; akşam saatlerinde Edirne'nin güney ilçeleri ve Gelibolu yarımadasında, gece saatlerindeyse Çanakkale ile Edremit Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli (21-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17 

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası sağanak yağışlı 16 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sağanak yağışlı 21 

Adana: Parçalı bulutlu 24 

Antalya: Parçalı bulutlu 21 

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli 15 

Trabzon: Parçalı sabah saatlerinde çok bulutlu 17 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22  

 

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