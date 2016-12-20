Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yurdun güney kesimlerinde 21 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Perşembe günleri yoğun kar yağışları bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ile Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer 20 cm’nin üzerine çıkacak şekilde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, çığı ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.