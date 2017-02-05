Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Yeniden kar gelecek...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Yeniden kar gelecek...

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilere göre İstanbul'da uzun vadeli tahminlere önümüzdeki hafta sonundan itibaren kar yağışı görülebilir. Önümüzdeki hafta Cumartesi ve Pazar günlerine dikkat!..

Meteorolojiden hava durumu uyarısı! Yeniden kar gelecek...

05 Şubat 2017 20:20

Çarşamba gününe kadar kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem etkili olacak

Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Hafta sonuna doğru ise yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.

Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir.

Pazartesi günü iç ve batı kesimlerde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'deki yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Salı günü yurdun batı kesimlerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Marmara'nın batısı, Ege kıyılarında, Batı Akdeniz'de kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Çarşamba günü de Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde yağış beklentisi yok, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

İstanbul'da pazartesi günü yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık 13 derece olacak. Salı ve çarşamba günü ise yağmur bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uzun vadeli hava tahmin haritasına göre, perşembe günü kuzey kesimlerde yağışlar etkili olacak.

Cuma günü ise Trakya'da ve bazı illerde yağış kar yağışı bekleniyor.

Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi günü yurt genelinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olması tahmin ediliyor. Birçok ilde kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ VE PAZAR'A DİKKAT!

Tahminlere göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur etkili olacak.

Pazar günü ise yağışların kuzey ve doğu kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'da etkili olması tahmin ediliyor.

Bilgi aldığımız Meteoroloji uzmanı, 6-7 sonrası için verilen tahminlerin değişebileceğini belirterek, çarşamba günü kar yağışı ile ilgili tahminlerin netleşebileceğini söyledi.

Kaynak: Habertürk - Şeyma Gözdamga


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!