Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Meteoroloji'den hortum ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den hortum ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), bölge genelinde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

Meteorolojiden hortum ve şiddetli rüzgar uyarısı

06 Aralık 2016 09:25

BTUM tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz geneli Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de rüzgarın kuzeybatılı yönlerden saatte 50 kilometre hıza kadar kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, hortum, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.
Havanın az bulutlu geçeği bildirilen açıklamanın devamında ise, sıcaklıkların gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi. 

Etiketler: Meteoroloji


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç