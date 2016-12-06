BTUM tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz geneli Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de rüzgarın kuzeybatılı yönlerden saatte 50 kilometre hıza kadar kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, hortum, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Havanın az bulutlu geçeği bildirilen açıklamanın devamında ise, sıcaklıkların gece sıfırın altında seyretmesi nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.