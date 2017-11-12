Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı | 12 Kasım 2017

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 23°C

Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 17°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısının az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 18°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu