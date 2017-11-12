Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı | 12 Kasım 2017

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği belirtildi.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile İstanbul çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
AYDIN °C, 23°C
Az bulutlu, gece saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu
IZMIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
MANISA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 17°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, batısının az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 18°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SIIRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu