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Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı! Gece saatlerinde... |20 Şubat Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, İstanbul'da hava gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu geçecek. 20 Şubat Salı yurtta hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Meteorolojiden İstanbul için yağmur uyarısı! Gece saatlerinde... |20 Şubat Salı yurtta hava durumu

20 Şubat 2018 08:50

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu 10
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri, gece saatlerinde il geneli hafif yağmurlu 11
İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13 

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Etiketler: hava durumu, İstanbul, yağmur

 

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