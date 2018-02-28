Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı |28 Şubat Çarşamba yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Manisa, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Trakya ile öğle saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde il genelinin, gece saatlerinde doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı ( Akşam saatlerinden sonra il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 12

İstanbul: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar serpintili, gece saatlerinde hafif kar yağışlı (Akşam saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı bekleniyor) 8

İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu (Rüzgarın sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor) 16

Bursa: Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinde çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı (Akşam saatlerinden sonra il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor) 9

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif olmak üzere sağanak yağışlı, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 14

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15