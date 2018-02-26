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Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı | İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den İstanbul için flaş açıklama geldi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? gibi sorularınızın cevabı haberimizde. İşte detaylar...

Meteorolojiden İstanbula kar uyarısı | İstanbula kar ne zaman yağacak?

26 Şubat 2018 16:22

Tüm Avrupa ve Rusya’yı etkisi altına alan Sibirya soğuğu, çarşamba gecesi Türkiye’ye ulaşacak. Kar Doğu Anadolu’da etkisini artırınca gözler Marmara’ya, en çok da İstanbul’a çevrildi. Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, soğuk ve karlı hava dalgası bu sefer İstanbul’u da etkileyecek.

İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece düşecek. Kentte kar yağışı bazı yerlerde yağıp geçecek. Ancak yağışın bazı ilçeleri daha uzun süre etkileyebileceğinden trafikte olumsuzluklara neden olabilir.

 

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