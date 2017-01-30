Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, hafta boyunca bölge genelinde yağışın beklenmediğini aktardı. Gündüz sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını aktaran Belgin Tarınç, "Hafta sonuna kadar bölge genelinde yağış beklentimiz yok. Bölgemiz geneli yüksek basınç merkezinin etkisi altında. Hafta ortasından itibaren, çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer de sis bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları kademeli olarak artarak, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklıklar artacak, bu hafta güneşi de göreceğiz. Gündüz sıcaklıkları kademeli olarak 7-9 derecelere kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise Eskişehir'de eksi 5 ile eksi 3 derecelerde seyredecek. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sis ve pus nedeniyle, yine gece ve sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara, buzlanmaya neden olabilir. Bölge genelinde seracılık ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın da, hafif kuvvette zirai dona karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Hava kirliliğine dikkat

Eskişehir'de oluşacak olan sis ile ilgili olarak uyarı ve tavsiyelerde bulunan Belgin Tarınç, "Bu hafta oluşacak sisle birlikte, kara buzu ve ısınan havanın yükselemeyip çökmesi nedeniyle hava kirliliği oluşabilir. Bu yüzden hafta boyunca özellikle ulaşım, sağlık problemi yani özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanların ve çocukların dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Güneşe de çok aldanılmaması gerekiyor. Ayaz da bu hafta boyunca kendisini hissettirecek" şeklinde konuştu.