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Meteoroloji'den kar uyarısı! |27 Ocak Cumartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kar uyarısı! |27 Ocak Cumartesi yurtta hava durumu

27 Ocak 2018 08:49

 Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, gece sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 4
İstanbul: Parçalı bulutlu 8
İzmir: Az bulutlu 11
Adana: Parçalı bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ilk saatlerde yer yer hafif kar yağışlı 7
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10 

5 günlük hava tahmini için tıklayınız...

 

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