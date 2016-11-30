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Meteoroloji'den kar uyarısı! 30 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ve Güney Ege dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojiden kar uyarısı! 30 Kasım 2016 yurtta hava durumu

30 Kasım 2016 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının tüm yurtta 3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 8
Bursa: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
 

Etiketler: kar, kar uyarısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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