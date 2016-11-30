Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının tüm yurtta 3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 8

Bursa: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

