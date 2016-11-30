Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının tüm yurtta 3 ila 6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 8
Bursa: Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5