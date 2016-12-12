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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.


12 Aralık 2016 12:48

Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ ve Malatya parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur, gece saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmurlu geçecek. Adıyaman parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur, gece saatlerinden itibaren yer yer yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Tunceli ve Bingöl parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcaklıklarda 2 ile 4 derece arasında artış beklendiğini de bildiren merkez, rüzgarın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini aktardı. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini de belirten merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkilileri tedbirli olunması konusunda uyardı.

Etiketler: Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve


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