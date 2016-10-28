Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan ili genelinde aralıklı beklenen yağmur ve sağanak yağış görülecek.

GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ili ve güney ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.