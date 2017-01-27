Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemiz genelinde yağışların kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren yağışların Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde(Lice, Kulp, Hani, Siverek), Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.