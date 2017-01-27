Diğer
Kategoriler

Meteorolojiden kar ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve çevre illerindeki vatandaşları yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteorolojiden kar ve buzlanma uyarısı

27 Ocak 2017 13:19

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemiz genelinde yağışların kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren yağışların Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde(Lice, Kulp, Hani, Siverek), Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

Etiketler: buzlanma, Meteoroloji


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!