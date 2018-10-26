Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! - 26 Ekim yurtta hava durumu

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Muş ve Ağrı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 18

Adana: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 24

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu ve açık 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14