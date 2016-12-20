Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz üzerinde etkili olması beklenen alçak basınç ve buna bağlı cephesel sistemin bölgemizin batı ve güney kesimlerindeki illerimiz Malatya, Adıyaman ve Elazığ'ın etkilemesi beklenmektedir. Adıyaman'da, yarın sabah saatlerinden itibaren Perşembe günü sabah saatlerine kadar orta şiddette (yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise yine orta şiddette kar ve karla karışık yağmur yağışları beklenmektedir. Malatya'da yarın sabah saatlerinden itibaren Perşembe günü sabah saatlerine kadar orta şiddette kar yağışı beklenmektedir. Elazığ'da ise bugün öğle saatlerinden sonra başlamak üzere Perşembe günü sabah saatlerine kadar batı ve güney kesimlerindeki ilçelerinde orta şiddette kar yağışı beklenmektedir. Tunceli ve Bingöl'de ise parçalı çok bulutlu bir hava beklenmektedir. İllerimizde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi beklendiğinden Elazığ'ın batı ve güneyinde, Malatya'da ile Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde görülmesi beklenen kar yağışının buzlanmaya neden olacağından ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Halil İbrahim Varlı