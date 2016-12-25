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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi,Malatya, Adıyaman için hafif, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için gün boyu belirli aralıklarla kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

25 Aralık 2016 11:09

Bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceğini belirten merkez tarafından yapılan açıklamada, “Malatya'nın doğu kesimi Doğanyol, Kale, Pütürge ve Adıyaman'nın kuzey kesimleri Çelikhan ve Sincik hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Elazığ, Tunceli ve Bingöl de ise aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini ve rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini de bildiren merkez sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve pus olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. 

Halil İbrahim Varlı


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