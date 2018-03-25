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Meteoroloji'den kritik uyarı | 25 Mart Pazar yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik uyarı | 25 Mart Pazar yurtta hava durumu

25 Mart 2018 09:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12 

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 

Adana: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19  

 

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