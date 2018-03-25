Meteoroloji'den kritik uyarı | 25 Mart Pazar yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19