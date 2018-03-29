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Meteoroloji'den kritik uyarı! | 29 Mart Perşembe yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden kritik uyarı! | 29 Mart Perşembe yurtta hava durumu

29 Mart 2018 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11 

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11 

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21 

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 

 

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