Meteoroloji'den kritik uyarı! | 29 Mart Perşembe yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2.) olması bekleniyor. 21

Bursa: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli (21-50 Kg/m2) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-90 kg/m2) olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20