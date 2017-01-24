Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Ocak 2017 Çarşamba sabahı, Batı Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşacak fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, denizcileri ve ilgilileri, kuvvetli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyararak, önlem almalarını istedi.