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Meteoroloji'den kritik uyarı!

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in doğusunda denizde kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden kritik uyarı!

24 Ocak 2017 13:03

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Ocak 2017 Çarşamba sabahı, Batı Akdeniz açıklarında kuvvetli fırtına bekleniyor. Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşacak fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, denizcileri ve ilgilileri, kuvvetli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyararak, önlem almalarını istedi. 


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