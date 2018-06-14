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Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor |14 Haziran Perşembe

Yapılan son değerlendirmelere göre, güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ile Ordu'nun iç kesimleri, Niğde, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor |14 Haziran Perşembe

14 Haziran 2018 09:47

Yağışların Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, doğusu güney ve güneydoğu, kuzey kesimleri doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32  

 

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