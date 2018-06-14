Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor |14 Haziran Perşembe

Yağışların Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, doğusu güney ve güneydoğu, kuzey kesimleri doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32