Yağışların; Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12