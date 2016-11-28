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Meteoroloji'den kritik uyarı l 28 Kasım 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kritik uyarı l 28 Kasım 2016 yurtta hava durumu

28 Kasım 2016 09:24

Yağışların; Marmara Bölgesi ve Kıyı Ege'de kuvvetli, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12 


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