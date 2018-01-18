Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı| 18 Ocak Perşembe yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ve Bolu çevrelerinde yoğun kar, Düzce'nin Kaynaşlı, Gölyaka, Yığılca ve Çilimli ilçelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte 6 ila 10 derece azalacak, doğu kesimlerde güneyli rüzgarla birlikte 1 ila 4 derece artacak. Rüzgar, batı kesimler ve Karadeniz'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı (Rüzgarın sabah saatlerinde güney ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor) 5

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 7

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 10

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 14

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın sabah saatlerinde güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor) 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç kesimlerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor) 14

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu (Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor) 21

Erzurum: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6