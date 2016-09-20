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Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Adana Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bugün akşam gerçekleşebilecek kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.


20 Eylül 2016 14:30

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ile yıldırımın olaylarında vatandaşları uyaran Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Adana Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılan son analiz ve tahminlere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batısında (Andırın) kuvvetli sağanak (21-50 mm) ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların, özellikle Adana’nın Yüreğir, Ceyhan, Aladağ, İmamoğlu, Kozan, Karataş ve Yumurtalık ilçeleri, Osmaniye’nin Kadirli ve Sumbas ilçeleri ile Hatay’ın Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde yarın sabah saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

Muhammet Özer

Etiketler: Kuvvetli yağış uyarısı, Meteoroloji


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