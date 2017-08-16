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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Kars ve Ardahan’da yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı...

16 Ağustos 2017 12:26

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Erzurum, Kars ve Ardahan, kuvvetli yağış, Meteoroloji


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