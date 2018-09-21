Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı! 21 Eylül Cuma yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ile 3 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu 33

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34