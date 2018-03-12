Diğer
Kategoriler

Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 12 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı| 12 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

12 Mart 2018 08:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığımevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13 

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20  

Etiketler: hava durumu, Meteoroloji, sağanak, yağmur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç