Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 12 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığımevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden yer yer sisli ve puslu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20