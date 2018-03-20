Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 20 Mart Salı yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.), Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Göller yöresinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 17

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24