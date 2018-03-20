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Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 20 Mart Salı yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Göller Yöresi ile Kayseri ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava akşama kadar sağanak yağışlı olacak. İşte tüm yurtta hava durumu....

Meteorolojiden sağanak uyarısı| 20 Mart Salı yurtta hava durumu

20 Mart 2018 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. 

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.), Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Göller yöresinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa.) şeklinde esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17 

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 17 

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 20 

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23 

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18 

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 23 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24  

Etiketler: hava durumu, İstanbul, sağanak

 

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    Trabzon 23°C

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