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Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 21 Mart Çarşamba yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Trakya, gece saatlerinden sonra İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı| 21 Mart Çarşamba yurtta hava durumu

21 Mart 2018 08:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yüksekleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23  

Etiketler: Meteoroloji, sağanak, yağmur

 

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  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

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