Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 21 Mart Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yüksekleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur ve sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23