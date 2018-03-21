Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 21 Mart Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle batı ve güneybatı, gece Marmara'da kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 17
İzmir: Parçalı az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yüksekleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur ve sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23