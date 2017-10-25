Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 25 Ekim 2017 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Corum, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SIIRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık