Meteoroloji'den sağanak uyarısı | 25 Ekim 2017 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Nevşehir, Çorum ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELI °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Corum, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SIIRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık