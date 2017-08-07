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Meteorolojiden sağanak uyarısı | 7 Ağustos 2017 hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik ve Eskişehir çevreleri, Ankara ve Konya'nın batı kesimleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı | 7 Ağustos 2017 hava durumu

07 Ağustos 2017 08:22

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 36°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık


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