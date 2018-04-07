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Meteoroloji'den sağanak uyarısı| 7 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı| 7 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

07 Nisan 2018 08:39

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: Az bulutlu ve açık 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27  

 

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  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

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