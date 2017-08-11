Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması | 11 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasında ve Çorlu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40