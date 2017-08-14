Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması | 14 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 31°C
Parçalı bulutlu
BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 k m/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TUNCELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık