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Meteoroloji'den sağanak yağış açıklaması | 14 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak yağış açıklaması | 14 Ağustos 2017 yurtta hava durumu

14 Ağustos 2017 08:13

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevreleri, İstanbul'un Anadolu Yakası ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah Yurtta Hava

Öğleden Sonra Yurtta Hava

Akşam Yurtta Hava

Gece Yurtta Hava

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 31°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 k m/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık


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