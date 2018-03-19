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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 19 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Bölgesinin kuzeyi ve batısı, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! 19 Mart Pazartesi yurtta hava durumu

19 Mart 2018 09:00

Yağışların genellikle sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile Karadeniz sahil kesiminde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 19 

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı 17 

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21 

Adana: Parçalı bulutlu 26 

Antalya: Parçalı bulutlu 23 

Samsun: Parçalı bulutlu 17 

Trabzon: Az bulutlu 18 

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14 

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22  

Etiketler: hava durumu, sağanak yağış, yağmur

 

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