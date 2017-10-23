Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Ekim Pazartesi 2017 hava durumu

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AYDIN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık