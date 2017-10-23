Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Ekim Pazartesi 2017 hava durumu

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AYDIN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık