Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 24 Ekim 2017 hava durumu

Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm), Kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(20-75 mm), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa’nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-51mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde şiddetli (76-100 mm), İzmir ve Aydın çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 mm), Manisa ve Denizli'nin batısında kuvvetli (20-51 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AYDIN °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

IZMIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, batısı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya kıyılarında çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli (76-100mm), Isparta ile Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile zamanla batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NİĞDE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık