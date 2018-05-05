Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı (5 Mayıs 2018)

Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Tüm yurtta 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin gece saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDIRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 24°C

Çok bulutlu zamanla güneyi parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELI °C, 27°C

Çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

USAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin çevreleri dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NIGDE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SINOP °C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GIRESUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimleri ile Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AGRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

IGDIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt cevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BATMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.