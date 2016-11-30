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Meteoroloji'den sıcaklıklarda düşüş ve yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, sıcaklıklarda düşüş ve yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden sıcaklıklarda düşüş ve yağış uyarısı

30 Kasım 2016 10:38

Merkezden yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Adıyaman çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.
Sıcaklıklarda 3 ile 5 derece arasında azalacağını da belirten merkez, rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğini de aktaran merkez, yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması yönündeki uyarısını da yeniledi. 


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